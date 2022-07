Dalbert, stabiliti i tempi di recupero. Cessione slitta a gennaio: le cifre – TS

Dalbert Henrique si è operato ieri dopo l’infortunio occorsogli nel corso della preparazione (vedi articolo). Stimati i tempi di recupero: la cessione del brasiliano, secondo Tuttosport, slitta al mercato di gennaio

RECUPERO – Dalbert è stato operato, nella giornata di ieri, al ginocchio: l’intervento di ricostruzione dei legamenti è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni, spiega Tuttosport, il calciatore brasiliano inizierà il percorso di recupero, che dovrebbe avvenire in circa sei mesi. La cessione dell’esterno da parte dell’Inter, quindi, slitterà sino al mercato di gennaio, dove probabilmente verrà trovata una soluzione: l’esterno ex Nizza pesa sul bilancio nerazzurro per circa 8 milioni (5,8 milioni di ammortamento e 2,2 di ingaggio).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna