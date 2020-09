Godin vuole il Cagliari: chiusura vicina! Inter, trattativa avanzata – SI

Diego Godin

Importanti aggiornamenti arrivano sul fronte Cagliari per il futuro di Diego Godin. Il difensore ha espresso una chiara preferenza per il suo futuro, indirizzando il suo interesse sui sardi. La quadratura con l’Inter potrebbe arrivare presto. Di seguito le ultime novità da Luca Cilli per SkySport24

PARTENZA VICINA – L’Inter continua la sua campagna cessioni per dare la miglior rosa possibile a disposizione di Antonio Conte. Il primo nome a partire potrebbe essere Diego Godin. Il difensore sta forzando per l’opzione Cagliari per motivi principalmente umani: ha scartato, infatti, tutte le altre ipotesi. La trattativa sta andando avanti bene nelle ultime ore e la chiusura è sempre più vicina. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la quadratura finale.