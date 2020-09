Giroud last minute Inter, Kumbulla al bivio. Anche Thomas monitorato – SI

Giroud torna sulla lista dell’Inter per completare l’attacco ma bisogna pazientare. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – spiega la situazione sull’asse Londra-Milano, dettagliando tutte le altre operazioni da Kumbulla a Thomas

COLPI ALLA FINE – I nomi in orbita nerazzurra ormai sono gli stessi da mesi, Alfredo Pedullà riapre un’altra pista: «Olivier Giroud può essere un’opzione per l’Inter negli ultimi giorni di mercato come quarta punta. Non è intoccabile al Chelsea, con cui ha un accordo per definire il suo futuro. Diego Godin vuole solo il Cagliari. Andrea Ranocchia resta in orbita Genoa. Marash Kumbulla viene accostato alla Lazio, ma è sotto controllo grazie agli ottimi rapporti nerazzurri con l’Hellas Verona che possono portare a una scelta a fine mercato: lasciarlo un altro anno a Verona o portarlo subito a Milano. L’Inter vuole prendere Matteo Darmian (Parma) e Arturo Vidal (Barcellona). Nonostante le parole di Frank Lampard, N’Golo Kanté (Chelsea) resta un obiettivo dell’Inter. Thomas (Atletico Madrid) è in una lista di preferenze ma non è il primo. Dopo aver scaricato tutti questi ingaggi (vedi articolo), l’Inter avrà grandi margini di manovra sul mercato». Questo il resoconto di Pedullà sul mercato nerazzurro.