Eriksen riceve una richiesta dall'estero: la risposta dell'Inter

Eriksen non ha certo avuto un 2020 positivo, visto che al momento non si è ancora inserito a pieno titolo fra i titolari. Secondo AS c’è stata una proposta da parte dello Zenit, alla quale l’Inter ha subito dato una risposta.

NON SI VENDE! – Su Christian Eriksen ci sono state più voci di mercato in questi giorni, con qualcuno che addirittura si è spinto a dire che l’Inter voglia cederlo (vedi articolo). Non sembra essere così, almeno stando a quanto fa sapere il quotidiano spagnolo AS. Lo Zenit, formazione campione dell’ultima Russian Premier League, ha chiesto il danese ma è stata stoppata dal prezzo alto che richiedono i nerazzurri. Questo non fa altro che confermare come il giocatore non sia in vendita, né tantomeno in “svendita” come si è detto. I russi hanno virato su Nabil Fekir, attaccante francese in forza al Real Betis. Per Eriksen, salvo proposte irrinunciabili, ci sarà quindi la possibilità di una nuova chance all’Inter.

