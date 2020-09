Perisic ancora in uscita dall’Inter? Si tenta inserimento in uno scambio

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Bayern Monaco

Perisic è rientrato all’Inter dal prestito al Bayern Monaco, visto che i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo. Ora per lui ci sono due strade: rimanere in nerazzurro come quarta punta oppure andare di nuovo via. Il quotidiano spagnolo AS sostiene che la società abbia provato a inserirlo in uno scambio.

LA PROPOSTA – Ivan Perisic come parziale contropartita per portare all’Inter il centrocampista Thomas Partey, dell’Atlético Madrid. Questa l’offerta che, secondo AS, la dirigenza nerazzurra ha recapitato a quella dei colchoneros. Il ghanese ha una clausola rescissoria da cinquanta milioni di euro, negli ultimi mesi ha trattato il rinnovo ma senza esito. PSG, Juventus e soprattutto Arsenal hanno provato a fare dei sondaggi di recente, ma senza arrivare alla cifra prevista nel suo contratto. L’Inter è però pronta a fare un passo in più, offrendo Perisic per ridurre l’esborso. Non è da escludere che la richiesta possa piacere all’Atlético Madrid, che sta cercando un altro centrocampista. Il favorito, in tal senso, è Marc Roca dell’Espanyol. Thomas sarebbe la “seconda scelta” rispetto a N’Golo Kanté del Chelsea, come noto il preferito di Antonio Conte. Perisic riuscirà ad aiutare l’Inter a chiudere il colpo in mezzo?

Fonte: AS.com – Victor Botija Diaz