Giroud, Lampard parla chiaro: “Olivier riceverÃ  i suoi minuti perchÃ©…”

Giroud, Lampard parla chiaro: “Olivier riceverà i suoi minuti perché…”

Frank Lampard ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha segnato ieri il gol decisivo contro il Rennes

DICHIARAZIONI – Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato di Olivier Giroud, decisivo per la vittoria in Champions League contro il Rennes, ai microfoni di BT Sport. «È stato fantastico. Non solo per il suo gioco di resistenza quando è entrato in campo, ma anche per la sua fisicità. Ho un problema perché ho Tammy (Abraham, ndr) che sta giocando bene e sappiamo cosa ha fatto l’anno scorso e Oli (Giroud, ndr) contribuisce sempre in quel modo con quella professionalità. Dopo la ripartenza è stato incredibile. Ho due giocatori in una posizione simile che stanno lottando per un posto. Questo è un bel problema. Oli riceverà il suo minutaggio perché abbiamo un calendario fitto di incontri. Giochiamo in pochi giorni, hai visto i pochi cambi che ho fatto oggi, sentivo di doverlo fare per la freschezza della squadra».

Fonte: Charlie Malam – Express.co.uk