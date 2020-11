Giroud, Inter lo monitora: addio Chelsea possibile per un motivo

Olivier Giroud

La pista Olivier Giroud non sarebbe tramontata in casa Inter, visto il possibile addio dell’attaccante al Chelsea a gennaio

INDISCREZIONE – Fabrizio Romano ha spiegato sul The Guardian che Olivier Giroud potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio. L’attaccante sarebbe spinto a considerare le offerte per salutare i Blues per un motivo. Il calciatore vorrebbe giocare di più in vista dell’Europeo con la nazionale della Francia. Attualmente è dietro a Timo Werner e Tammy Abraham nelle gerarchie di Frank Lampard. Così potrebbe essere nuovamente un’opzione l’Inter, cosa che invece non sarebbe più la Lazio. Le destinazioni preferite dal giocatore sarebbero un’altra squadra di Premier League o una in Italia.

Fonte: Fabrizio Romano – TheGuardian.com