Roma, Fazio negativo al Coronavirus ma non subito disponibile: dettagli

Condividi questo articolo

Federico Fazio Roma

Federico Fazio è tornato negativo al Coronavirus, ma il difensore argentino non sarà subito a disposizione per la sfida di Europa League contro il Cluj

TWEET – Dopo la recente negavitizzazione di Edin Dzeko, altra buona notizia in casa Roma. Angelo Mangiante, giornalista di “Sky Sport”, ha annunciato che Federico Fazio è tornato negativo al Coronavirus, ma non subito a disposizione per la trasferta di Europa League contro il Cluj. I dettagli nel suo messaggio pubblicato su Twitter. “#EuropaLeague. Federico #Fazio negativo: è tornato oggi a Trigoria. Non parte con la squadra in Romania, ma sarà a disposizione contro il Napoli. @SkySport #ClujRoma“.