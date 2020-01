Giroud, Inter attende solo una cessione per la...

Giroud, Inter attende solo una cessione per la fumata bianca – AP

Condividi questo articolo

Olivier Giroud e l’Inter sempre più vicini: il club nerazzurro starebbe attendendo solo la cessione di Matteo Politano (a Roma o Milan) per il suo arrivo

POLITANO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo sito, mancherebbe solo l’addio di Matteo Politano per regalare l’attaccante del Chelsea, Olivier Giroud all’Inter di Antonio Conte. Una cessione che sembrerebbe essere probabile, visto che Roma e Milan sarebbero seriamente sull’esterno offensivo nerazzurro. Più defilato sarebbe invece il Napoli. Il club giallorosso, dopo il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo, sarebbe alla ricerca di un suo sostituto. In quest’ottica piacerebbe anche Suso, ma al momento non ci sarebbero i numeri. Sul fronte Politano però, l’Inter sarebbe irremovibile su un punto: niente prestito con diritto.