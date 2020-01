Demiral, gli auguri dell’Inter dopo il grave infortunio al difensore Juventus

Condividi questo articolo

La Juventus con un comunicato ufficiale ha reso noto il grave infortunio occorso al proprio Merih Demiral, a cui l’Inter ha rivolto un messaggio di auguri

TWEET – Come Nicolò Zaniolo, anche Merih Demiral ha riportato un grave infortunio in Roma-Juventus. La Juventus ha infatti reso noto con una nota sul proprio sito ufficiale che il difensore ha riportato una “distorsione del ginocchio sinistro e lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione meniscale“. A seguito di questa notizia, l’Inter, come avvenuto per il fantasista della Roma, ha rivolto su Twitter un messaggio di auguri per una pronta guarigione al centrale difensivo bianconero: “Forza Merih Demiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro“.