Giroud è vicinissimo all’Inter. Su Young c’è volontà e un indizio – Sky

Dopo il punto sulle situazioni Arturo Vidal e Christian Eriksen, Luca Marchetti approfondisce anche i discorsi relativi ad Ashley Young e Olivier Giroud. Ci sono novità decisive sul francese, ma anche l’ex Aston Villa ha espresso chiaramente la propria volontà ai Red Devils. Le ultime.

ARIETE DI RINFORZO – Non solo nomi di grido per l’Inter di Antonio Conte, ma anche profili complementari e funzionali. La strada che porta ad Arturo Vidal e Christian Eriksen non è priva di insidie (come vi abbiamo spiegato QUI), ed ecco perchè Giuseppe Marotta potrebbe scaldare i motori con due operazioni di minore impatto: Olivier Giroud ed Ashley Young sono vicinissimi all’approdo a Milano: «Per quanto riguarda il francese ex Montpellier – sottolinea Luca Marchetti – ieri c’è stato un incontro tra i suoi agenti e l’Inter: intesa raggiunta sui due anni e mezzo di contratto. Anche Frank Lampard ha dato il suo benestare in conferenza stampa (QUI le sue parole). Ora c’è da trattare col Chelsea, che inizialmente aveva sparato grosso e ora dovrà rivedere la sua valutazione iniziale».

OLD BUT GOLD – Su Young invece, «il Manchester United sembra leggermente più ferreo. Ole Gunnar Solskjaer potrebbe aver rilasciato dichiarazioni di facciata (QUI nello specifico) poiché è cosciente della volontà del calciatore di cambiare aria. In più, i Red Devils hanno da poco richiamato un giovane terzino (Cameron Borthwick-Jackson, 22 anni, fino a qualche giorno fa in prestito al Tranmere Rovers, ndr) proprio per sopperire ad un’eventuale partenza del laterale 34enne. In ogni caso, l’Inter prenderebbe sia Giroud che Young adesso, perché servono nell’immediato e non a giugno. Da capire la formula migliore per il doppio trasferimento invernale».