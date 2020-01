Young vuole l’Inter, lo United richiama un terzino: settimana decisiva – TS

“Tuttosport” scrive che Ashley Young vuole l’Inter e il Manchester United si sta preparando a una sua cessione. La settimana prossima si può chiudere.

VOGLIA DI INTER – Ashley Young vuole l’Inter e lo ha fatto chiaramente capire al Manchester United. Il club inglese inizialmente si è messo di traverso, il plenipotenziario della società sul mercato Ed Woodward gli ha proposto anche un rinnovo di contratto, ma il giocatore, 34 anni, ha rifiutato. Young vuole l’Inter – gli agenti oggi a Milano? – e lo ha detto anche al tecnico Solskjaer, comunicandogli che non vorrebbe essere più convocato, a partite dalla gara di domani contro il Norwich in Premier.

TASSELLI GIUSTI – Anche per questo motivo, la società ha deciso di porre fine al prestito al Tranmere in League One del 22enne terzino sinistro Cameron Borthwick Jackson. Una mossa che fa chiaramente capire come il Manchester United sia entrato nell’ordine delle idee di perdere Young. L’Inter aspetta, l’intenzione di Marotta è di non sborsare nulla per un giocatore che fra meno di sei mesi sarà libero, ma il club nerazzurro potrebbe anche pagare un minimo indennizzo se fosse necessario, anche per mantenere i buoni rapporti con i Red Devils. Young, poi, firmerà con l’Inter fino a giugno con un’opzione per la stagione ’20-21. La fumata bianca dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.