Secondo l’esperto di calciomercato, Luca Marchetti, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, Gaetano Castrovilli è entrato nelle grazie del Paris Saint-Germain. L’ex Cremonese è un obiettivo dell’Inter e della Juventus per il mercato estivo. Ma secondo il noto giornalista, alla luce del rendimento del classe ’97, la concorrenza si sta facendo ogni giorno più agguerrita.

CONCORRENZA – Gaetano Castrovilli è una delle sorprese più fragorose di questa prima parte di stagione. Nonostante una situazione, in casa Fiorentina, piuttosto delicata, il centrocampista classe 1997 sta trovando il modo di spiccare il volo. Non è una novità che diverse squadre, italiane ed estere, abbiano posato gli occhi sul talento Viola. Inter e Juventus sembravano le più agguerrite, ma secondo Luca Marchetti in questi ultimi giorni c’è da registrare l’inserimento di una pretendente di lusso. Si tratta del Paris Saint-Germain, intenzionato a piombare sul calciatore per giugno. I nerazzurri, e Giuseppe Marotta, sono avvisati.