Lampard e la cessione di Giroud: “Vedremo, se si rivelerÃ  giusta per tutti…”

Lampard e la cessione di Giroud: “Vedremo, se si rivelerà giusta per tutti…”

Olivier Giroud è pronto a vestire la maglia dell’Inter e mettersi a disposizione di Antonio Conte. Frank Lampard, suo attuale tecnico al Chelsea, in conferenza stampa (oltre queste dichiarazioni) ha continuato a parlare dell’attaccante francese.

IL SALUTO DI LAMPARD – Olivier Giroud è pronto a salutare al Chelsea per venire a vestire la maglia dell’Inter e mettersi da subito a disposizione di Antonio Conte. Di lui ha continuato a parlare il suo attuale tecnico al Chelsea, Frank Lampard: «Olivier Giroud è un grande professionista e lo ha dimostrato qui continuando ad allenarsi con professionalità pur non avendo molte opportunità di giocare. Se deve arrivare un sostituto prima che vada via Giroud? Non necessariamente. Se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, allora vedremo se potrà lasciare il club. Ma devo ancora prendere una decisione per la squadra. Non è ancora stato fatto nulla. Penso che il suo agente abbia parlato con il club, ma fino a quando non sarà stato fatto tutto, rimarrà un giocatore del Chelsea».