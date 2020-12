Giroud dopo i 4 gol segnati al Siviglia: “Vedremo i piani del mister”

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha parlato dopo i quattro gol segnati nella partita di Champions League contro il Siviglia

DICHIARAZIONI – Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha parlato del ruolo che potrebbe riservargli il proprio allenatore, Frank Lampard, dopo i quattro gol in Champions League in casa del Siviglia. «Fatemi godermi la serata e – ha dichiarato ai microfoni di BT Sport – quella grande vittoria e dopo ci riposeremo e vedremo quali sono i piani del mister. Quando vinci 4-0 in una trasferta di Champions League è sempre una bella sensazione e una buona prestazione da parte della squadra».

Fonte: Goal.com