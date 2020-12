Conte in conferenza stampa prima di Inter-Bologna: data e ora

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Inter-Bologna di sabato. La società ha appena comunicato data, orario e luogo della conferenza del tecnico. Tutti i dettagli

CONFERENZA STAMPA CONTE – Torna l’appuntamento della vigilia per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro terrà domani la conferenza stampa della vigilia di Inter-Bologna, anticipo del decimo turno del campionato di Serie A che si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza sabato 5 dicembre alle ore 20:30. L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre alle ore 13:30, come di consueto Inter-News.it coprirà LIVE l’evento con l’aggiornamento testuale. Appuntamento a domani per la conferenza del tecnico nerazzurro.