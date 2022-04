Ginter: «Futuro, decisione a breve. Diversi criteri per la mia scelta»

Matthias Ginter resta uno degli obiettivi per la difesa dell’Inter. Il tedesco, in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, ha rilasciato un’intervista sul suo futuro al portale tedesco Sport1.

SCELTA – Matthias Ginter, quale futuro? Il difensore tedesco – sul quale ci sono anche gli occhi dell’Inter – ha parlato così dei tempi e dei criteri per la sua decisione: «Non ci vorrà ancora molto per sapere la mia decisione. Non so ancora però dire quando precisamente, più o meno fra due o tre settimane. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Sto valutando diverse cose, un criterio fondamentale è che ci sia un ambiente familiare proprio come qui a Gladbach. Inoltre voglio un club ambizioso con un ruolo adatto al mio modo di giocare».