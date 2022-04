Agoumé (senza Satriano) giornata amara: sostituito e Brest KO

Si è da poco conclusa la sfida di Ligue 1 tra Saint Etienne e Brest, che ha visto gli ospiti uscirne sconfitti. Dei due giocatori in prestito dall’Inter, solo Lucien Agoumé è stato schierato (e sostituito nel secondo tempo). Martin Satriano costretto a saltare la gara a causa di una squalifica per somma di ammonizioni.

SOLO UNO – Brutta giornata per Lucien Agoumé che, senza Martin Satriano, non è riuscito a impedire la sconfitta del Brest. Sul campo del Saint Etienne, infatti, è arrivato un 2-1 per i padroni di casa, deciso da una doppietta nel primo tempo di Camara. Il tutto dopo che gli ospiti erano riusciti a passare in vantaggio dopo soltanto 8 minuti grazie al centro di Honorat. Per il centrocampista francese in prestito dall’Inter è arrivata anche la sostituzione al 77′, mentre l’attaccante uruguaiano è stato costretto a saltare la sfida a causa di una squalifica.