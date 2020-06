Gagliardini, spazi ridotti all’Inter: torna all’Atalanta? Ecco la valutazione

Condividi questo articolo

Gagliardini potrebbe lasciare l’Inter, chiuso dagli altri centrocampisti nerazzurri e quelli in arrivo. Il ritorno all’Atalanta è un’opzione da tenere in considerazione, come riporta il sito “TuttoMercatoWeb”

RITORNO ALL’OVILE? – Roberto Gagliardini di ritorno all’Atalanta? Qualcosa si muove. Come riferisce “TuttoMercatoWeb”, il centrocampista dell’Inter è gradito a Gian Piero Gasperini che starebbe pensando di riportarlo a Bergamo. Il numero 5 nerazzurro è stimato anche da Antonio Conte, ma i suoi spazi nella formazione interista rischiano di ridursi ulteriormente nella prossima stagione. Chiuso dai vari Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Nicolò Barella e Stefano Sensi, all’orizzonte ci sono ora anche il possibile colpo Sandro Tonali e il ritorno di Radja Nainggolan. Ecco perché sia Gagliardini che Matias Vecino sembrano sempre più lontani da una permanenza in nerazzurro. L’Inter dà una valutazione tra i dodici e i tredici milioni dell’ex orobico, il vero ostacolo sarebbe l’ingaggio superiore ai due milioni di euro annui. I buoni uffici tra i due club potrebbero però favorire i dialoghi, con l’eventualità di possibili contropartite. Dal punto di vista del giocatore, si segnala comunque una certa resistenza a lasciare Milano per fare ritorno a Bergamo. Dubbi che potrebbero però essere sciolti dalla prospettiva di maggior spazio in un ambiente che lo aveva fatto esplodere calcisticamente.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Andrea Losapio