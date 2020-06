Lenglet: “Inter? Sto benissimo al Barcellona, ma non dipende solo da me”

“Mundo Deportivo” ha intervistato Lenglet. Il difensore del Barcellona ha parlato anche delle voci di mercato sull’Inter.

MERCATO APERTO – “L’interesse dell’Inter? Io sto benissimo qui, ho voglia di continuare a giocare e vincere titoli. Vedremo cosa succederà. Chiaro che coi prolemi economici legati al Covid non ci sono molte certezze. Gli ultimi mesi sono stati complicati per tutti. Vedremo nei prossimi mesi, però io sto bene qui e quindi vedremo. Nelle ultime partite importanti sono rimasto in panchina? Io continuo a lavorare, chiaramente mi piacerebbe giocare quel genere di gare, ma devo accettarlo e lavorare. Io a Barcellona sto bene, mi trovo bene con tutti, ho passato anni molto belli e desidero continuare. Però non dipende solo da me“.