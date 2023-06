Frattesi attratto dall’Inter ma il Milan non molla. Le ultime – TS

Inter e Milan rincorrono Frattesi, che probabilmente giocherà a Milano la prossima stagione. TuttoSport cerca di fare luce su quale dei due club ha più chance di averlo.

MOSSE – Davide Frattesi continua ad essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato, con lnter e Milan in lotta per averlo . Il club nerazzurro ha avanzato un’offerta da 35 milioni di euro (più, eventualmente, Samuele Mulattieri) e ha ottenuto un pre-accordo col Sassuolo. A ciò si aggiunge la volontà del centrocampista, che ha fatto intendere di essere attratto dal progetto Inter. Prima che in Viale della Liberazione si possa arrivare al dunque, però, è necessario procedere con qualche cessione (vedi articolo). Per questo il Milan potrebbe sfruttare la “pausa” nerazzurra per fare la propria mossa. Secondo TuttoSport, la dirigenza rossonera, forte della vendita di Sandro Tonali, ha fissato un incontro col Sassuolo per la prossima settimana. Il Milan potrebbe avanzare un’offerta di 40 milioni di euro ed, eventualmente, inserire nella trattativa anche Lorenzo Colombo (assistito da Beppe Riso, lo stesso agente di Frattesi).

Fonte: TuttoSport – Simone Togna