Thuram in arrivo a Milano! Tempistiche e cifre della firma con l’Inter – SM

Thuram è pronto a firmare per l’Inter, lui che formalmente sabato prossimo sarà libero da vincoli col Borussia Monchengladbach. Sport Mediaset dà le tempistiche e le cifre dell’affare.

IN ARRIVO! – Marcus Thuram venerdì ha scelto l’Inter e la trattativa è alle battute finali. Tutto fatto per il suo trasferimento, sorpasso al Milan compreso, con le ultime formalità da completare. Sport Mediaset annuncia che da domani ogni giorno sarà buono per l’arrivo dell’attaccante francese a Milano, che in settimana farà le visite mediche e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028. Thuram ha ottenuto un ingaggio da sei milioni netti a stagione, otto lordi contando il Decreto Crescita. Un grosso risparmio rispetto a Edin Dzeko, che a bilancio all’Inter pesava per dodici milioni. La proposta del Milan per Thuram era invece di cinque milioni più uno di bonus.