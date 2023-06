Su Lukaku il Chelsea si impunta con l’Inter. E l’Arabia Saudita alza – CdS

Servirà grossa diplomazia da parte dell’Inter e di Lukaku per riuscire in un nuovo trasferimento come quello di un anno fa (vedi articolo). Questo anche perché, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è da fare i conti con l’Arabia Saudita che alza le richieste del Chelsea.

LA RICHIESTA – C’è sempre l’Arabia Saudita fra le pretendenti di Romelu Lukaku. Nonostante la sua volontà di rimanere all’Inter, l’offerta dell’Al-Hilal da sessanta milioni è tuttora valida. E questo è un problema, perché il Chelsea non è disposto a fare regali. I Blues, riporta il Corriere dello Sport, si stanno impuntando perché sanno che nell’ultima stagione l’Inter ha ottenuto oltre cento milioni di premi UEFA per il percorso in Champions League. Situazione che, però, non dà maggiori opzioni sul mercato ma serve “solo” a sistemare le questioni di bilancio. Il Chelsea non vuole regalare i suoi esuberi, e con l’Arabia Saudita alle spalle per liberare Lukaku servirà qualcosa di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno