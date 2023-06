Frattesi, l’Inter prepara il piano B. Due nomi caldi su cui puntare – TS

Frattesi rimane un punto interrogativo. L’Inter prepara un piano di riserva a centrocampo. Due i nomi su cui i nerazzurri potrebbero spostarsi secondo TuttoSport.

DUE PROFILI – Il nome di Davide Frattesi è in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Si sa, però, il calciomercato può sempre riservare delle sorprese, anche in negativo purtroppo. Nonostante la sorta di pre-accordo fra il club nerazzurro e il Sassuolo, l’Inter deve avere un piano di riserva nel caso in cui il colpo dovesse sfumare, visto le tante pretendenti. Secondo TuttoSport la dirigenza nerazzurra avrebbe a fuoco altri due centrocampisti. Il primo è Sergej Milinkovic-Savic, già espressamente richiesto alcune settimane fa da Simone Inzaghi. Non sarebbe facile, però, arrivare al serbo per via dei 40 milioni di euro che richiede Claudio Lotito e per l’ingaggio alto del calciatore stesso. Stando così le cose, l’Inter potrebbe pensare a un profilo con uno stipendio più accessibile, come quello di Teun Koopmeiners.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino