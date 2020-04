FOTO – Aubameyang-Arsenal, il padre consiglia: “Sai cosa fare…”

Condividi questo articolo

Pierre-Francois Aubameyang, padre dell’attaccante dell’Arsenal, ha pubblicato una storia su Instagram in cui dà un chiaro consiglio al figlio, in orbita Inter. La foto ritrae infatti il giocatore mentre firma il suo primo contratto con i Gunners, con la scritta: “Sai cosa fare”

CONSIGLIO – Il futuro di Aubameyang resta un’incognita. L’attaccante è in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2021: se il giocatore non dovesse rinnovare con i Gunners sarebbe in uscita. Il club londinese rischierebbe infatti di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Tra i club interessati c’è anche l’Inter, anche se ovviamente non manca la concorrenza (vedi qui). Pierre-Francois, padre del giocatore, si è esposto con una storia su Instagram in cui consiglia di rinnovare il contratto. La foto ritrae infatti Aubameyang, vicino proprio al padre, mentre firma il primo contratto con l’Arsenal con la scritta “Sai cosa fare”.