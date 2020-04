Dall’Argentina: asse Psg-Juventus per Icardi, Inter rovina i piani! E ora…

Secondo il portale argentino El Intransigente, l’Inter sta rovinando i piani dell’asse Psg-Juventus per Mauro Icardi. L’idea dei francesi è quella di riscattare il giocatore per poi venderlo ai bianconeri, ma i nerazzurri hanno aumentato il prezzo per mettere i bastoni fra le ruote

L’IDEA – Il Psg aveva intenzione di riscattare Icardi per 70 milioni di euro nelle prossime settimane. Senza però tenere il giocatore anche nella prossima stagione. La Juventus ha seguito a lungo le orme dell’attaccante di Rosario, che andrebbe volentieri ai bianconeri. Ecco perché, secondo le voci che circolano in Argentina, il Psg può essere il partner della Vecchia Signora: l’idea dei parigini sarebbe quella di acquistare il giocatore dall’Inter per poi rivenderlo alla Juve. Ma i nerazzurri non vogliono saperne e hanno messo il bastone fra le ruote a questo asse Torino-Parigi.

LA MOSSA – Nelle ultime ore l’Inter avrebbe infati deciso di aumentare il prezzo di acquisto del Psg a 85 milioni di euro qualora i francesi decidessero di vendere Icardi immediatamente a un club italiano. Questo cambia di molto le carte in tavola e influenza anche i piani del giocatore. L’operazione è così complicata che la Vecchia Signora ha già in mente altri candidati per fare coppia con Cristiano Ronaldo. L’opzione più fattibile è quella di Arkadiusz Milik.

Fonte: El Intransigente.