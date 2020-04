Aubameyang, Inter ben piazzata ma dalla Premier League non mollano

L’Inter sarebbe in buona posizione nella corsa per l’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, seguito in Premier League anche dal Chelsea

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Le10Sport, il dossier Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe stato valutato in un primo momento dal Real Madrid. Il suo nome infatti sarebbe stato ritenuto interessante da affiancare a quelli di Karim Benzema, Luka Jovic e Mariano Diaz. Ora però sarebbe l’Inter nella posizione giusta per portarsi a casa l’attaccante. Il club nerazzurro dovrebbe però battere la concorrenza del Chelsea che considererebbe la punta più economica rispetto agli obiettivi Moussa Dembele e Timo Werner. Senza dimenticare, sempre in Premier League, lo stesso Arsenal che non si sarebbe ancora arreso e vorrebbe convincere il gabonese a firmare il rinnovo di contratto con relativo aumento dell’ingaggio. In questo senso però la trattativa con l’entourage del giocatore sarebbe in standby.