Esposito si accasa al Venezia! E la SPAL va su un altro ex Inter per sostituirlo

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito ha terminato anzitempo la sua avventura alla SPAL. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, il baby attaccante dell’Inter a breve verrà ufficializzato dal Venezia. Al suo posto pronto un altro ex interista

VIAVAI DI PUNTE – Tutto fatto per il trasferimento di Sebastiano Esposito dalla SPAL al Venezia, via Inter, ovviamente. Manca solo l’annuncio, dopo l’OK di tutte le parti coinvolte. L’attaccante classe 2002 terminerà la stagione in prestito, restando in Serie B ma cambiando squadra. Per sostituirlo, la SPAL lavora per un altro ex Inter. Si tratta di Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99 destinato a rientrare al Sassuolo dopo il prestito al Lugano.