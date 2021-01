Sensi recuperato! E Conte ha già scelto la formazione di Inter-Juventus

Condividi questo articolo

Stefano Sensi

Sensi farà parte della spedizione nerazzurra in Inter-Juventus. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, ovviamente. Intanto, come riportato da “Sky Sport”, Conte ha già deciso come schierare la sua squadra dal primo minuto

RECUPERO IMPORTANTE – Le buone notizie da Appiano Gentile riguardano anche Stefano Sensi, che si è allenato con il resto della squadra. Come evidenziato dai controlli fatti ieri, il centrocampista classe ’95 non ha nessun problema. Pur avendo recuperato, per Sensi non si parla di titolarità contro la Juventus domenica sera. Per l’occasione Antonio Conte ha già deciso chi schierare nel 3-5-2 tradizionale. Neanche a dirlo, l’Inter migliore possibile secondo le idee del tecnico. A centrocampo ci sarà il grande ex Arturo Vidal, che completerà la formazione-tipo. L’unico dubbio può essere sulla sinistra, dove stavolta quasi sicuramente sarà il turno di Ashley Young, visto a destra a Firenze. Confermata in blocco la formazione titolare.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.