Eriksen, situazione di stallo: dall’Inghilterra nessun affondo. Inter in attesa

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen è in uscita dall’Inter. Per il danese, nelle ultime settimane, sono arrivati diversi sondaggi da club della Premier League. La situazione, però, è ancora in stallo. Le ultime da “Sky Sport”

STALLO – Christian Eriksen continua ad essere in uscita dall’Inter. Il calciatore danese non rientra pienamente nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte e quindi, i nerazzurri, stanno cercando di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Per il danese, nelle scorse settimane, si erano registrati interessamenti da alcuni club di Premier League fra cui il Tottenham di Josè Mourinho ed il Leicester di Brendan Rodgers. Interessamenti, però, che non si sono ancora concretizzati in un affondo concreto. La situazione al momento è ferma, in attesa di capire se qualche club di Premier, negli ultimi giorni di mercato, piazzi l’accelerata decisiva.