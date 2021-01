Primavera, Fonseca colpisce subito ma Inter-Torino è 1-1 dopo 45′ di gioco

Armando Madonna Inter

Primavera, Inter-Torino in campo. Il primo tempo della partita valida per la 7ª giornata del Campionato Primavera 1 è bloccato sull’1-1. In gol per Madonna il ritrovato Fonseca

PRIMO TEMPO – Risultato in parità dopo i primi 45′ di gioco. L’Inter Under 19 di Armando Madonna va in vantaggio al 7′ con Matias Fonseca, che torna in campo e al gol, segnando con una zampata su cross di Gaetano Oristanio dalla sinistra. Il pareggio del Torino Under 19 di Marcello Cottafava arriva mezz’ora dopo. Al 37′ Ibrahim Karamoko sovrasta tutti di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Massimo Tesio dalla destra. Da segnalare una leggera deviazione di Edoardo Sottini, che comunque non sembra così decisiva per poter parlare di autorete. Il primo tempo termina 1-1 senza recupero al Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti”.