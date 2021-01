Udinese-Inter, le possibili scelte di Gotti: Pereyra arma in piÃ¹ – SM

Udinese-Inter, le possibili scelte di Gotti: Pereyra arma in più – SM

Luca Gotti Udinese

Udinese-Inter si avvicina. La squadra allenata da Gotti, reduce dal pareggio con l’Atalanta, è alla ricerca disperata di punti per la lotta salvezza. Il tecnico dovrebbe affidarsi al solito De Paul a centrocampo. In attacco pronto Pereyra. Le ultime da “SportMediaset”

LE POSSIBILI SCELTE – Udinese-Inter è alle porte. I bianconeri, guidati da Gotti, cercano punti importanti in chiave salvezza. Il tecnico dei bianconeri dovrebbe optare per un 3-5-1-1 con Musso tra i pali. Difesa a tre formata da Becao, Nuytinck, recuperato, e Samir, con Bonifazi che si accomoda in panchina. Chiavi del centrocampo affidate a De Paul, da sempre seguito dall’Inter di Antonio Conte. Assieme all’argentino ci saranno Arslan e Mandragora, con Zeegelaar e Larsen, favorito su Molina, sugli esterni. In attacco Pereyra dietro a Nestorovski.