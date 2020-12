Eriksen, ritorno in Premier League? Spunta un nuovo...

Eriksen, ritorno in Premier League? Spunta un nuovo club inglese

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter nel corso della finestra di mercato di gennaio, magari per fare ritorno in Premier League

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Eurosport UK, si potrebbe fare avanti una squadra britannica per Christian Eriksen. La società in questione sarebbe il West Ham, che starebbe osservando il centrocampista dell’Inter. Stando alle fonti del portale inglese, l’ex Tottenham sarebbe un’opzione interessante da esaminare per il suddetto club di Premier League. Attenzione dunque a una possibile offerta da parte dei dirigenti della compagine allenata da David Moyes.

Fonte: Dean Jones – Eurosport.co.uk