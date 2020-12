In Inter-Shakhtar Donetsk che atteggiamento avranno gli ucraini?

Taison Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk non è una squadra di facile lettura. Una difficoltà in più per Antonio Conte nella preparazione della gara decisiva di Champions League.

PRESTAZIONI ONDIVAGHE – Lo Shakhtar Donetsk come affronterà l’ultima gara del girone? Questa domanda di sicuro avrà tormentato la preparazione di Conte. Gli ucraini infatti in questa edizione di Champions League hanno mostrato tutto e il contrario di tutto. Mai così difficile insomma fare una previsione.

GIRONE FOLLE – L’andamento dello Shakhtar in Champions League è da psichiatria. Due vittorie contro il Real Madrid, 2-3 e 2-0. Dieci reti complessive al passivo nelle due sfide contro il Borussia Moenchengladbach, senza manco una rete della bandiera (6-0 la prima, 4-0 la seconda). In mezzo a tutto questo lo 0-0 contro l’Inter. Una gara interpretata in chiave esclusivamente difensiva, con baricentro bassissimo.

ENIGMA DA RISOLVERE – Tutto questo diventa un rebus per Conte: che versione degli ucraini uscirà stasera? Sia chiaro che l’Inter deve pensare in primis a sè stessa, giocare sui suoi punti di forza e sulle sue certezze. Ma l’atteggiamento dello Shakhtar Donetsk può cambiare molte cose una volta in campo. Si chiuderanno in area? Giocheranno aperti per cercare di vincere? Impossibile a dirsi.