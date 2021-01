Eriksen, PSG e due big della Premier su di lui. Inter ha in mente un nome

Eriksen Inter

Christian Eriksen ha le valigie in mano ed è pronto a salutare l’Inter per trasferirsi al PSG o a due big della Premier League

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito della BBC, ci sarebbero tre club esteri a contendersi Christian Eriksen. Sul danese ci sarebbero il PSG e due club della Premier League. Si tratterebbe dell’Arsenal e del Manchester United. In entrata per l’Inter potrebbe esserci un altro centrocampista, vale a dire Renato Sanches. Per il lusitano la società nerazzurra dovrebbe battere la concorrenza del Liverpool.

Fonte: BBC.com