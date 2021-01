Eriksen piace in Inghilterra, l’Inter apre a un...

Eriksen piace in Inghilterra, l’Inter apre a un prestito per club “minori” – Sky

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen resta sempre sul mercato. L’Inter e Antonio Conte lo considerano ancora un giocatore della rosa, ma comunque si valuterà ogni occasione per piazzare l’ex Tottenham. Il centrocampista danese ha diversi estimatori in Premier League e l’Inter apre a un prestito semplice nel caso di club minori

Antonio Conte ha ammesso di voler provare a rilanciare Christian Eriksen, ma il centrocampista danese resta comunque sul mercato e si valuterà comunque qualsiasi occasione dovesse capitare. Secondo “Sky Sport” il principale club interessato sarebbe il Tottenham con cui si tratterebbe, eventualmente, per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ci sarebbero però altri club di Premier League interessati, club di minor peso degli spurs che potrebbero non avere le possibilità di questi ultimi. In questi casi, a determinati condizioni, l’Inter valuterebbe anche l’ipotesi di un semplice prestito secco.