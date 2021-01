Inter-Juventus: un dubbio per Conte, Young e Perisic per una maglia – SM

Inter-Juventus di domani si preannuncia come una partita importantissima per ambedue le squadre. Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione, Young e Perisic si contendono la maglia da titolare sulla fascia sinistra

Domani è il grande giorno di Inter-Juventus, la partita dove i nerazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria in campionato dopo aver fatto 1 punto nelle ultime due partite e dove soprattutto sono chiamati a compiere un definitivo salto di qualità imponendosi sui grandi rivali e campioni d’Italia in carica per non perdere contatto dalla vetta. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico Antonio Conte ha in testa la formazione al completo con poche novità, dovrebbe rivedersi l’undici canonico con un solo dubbio per quanto riguarda la fascia sinistra dove a giocarsi la maglia da titolare sono Ashley Young e Ivan Perisic con l’inglese leggermente favorito. Per il resto tutto confermato con la difesa Skriniar-de Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, la cerniera di centrocampo Vidal-Brozovic-Barella con Hakimi sulla destra e la coppia d’attacco Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.