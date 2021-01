Eriksen al Leicester? Non certo: difficoltà sull’ingaggio, Inter irremovibile

Christian Eriksen Inter-Bologna

Per Eriksen si è parlato anche in serata del Leicester City (vedi articolo), ma non sembra essere proprio così. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, ha fornito ulteriori aggiornamenti su questa opzione da completare entro lunedì 1 febbraio.

TUTTO FERMO? – Rispetto a quanto si diceva in serata non è così vicina la cessione, stando a Gianluca Di Marzio: «Restano questi interessamenti più o meno concreti per Christian Eriksen, che non hanno portato almeno a questo momento a una vera trattativa. C’è il Tottenham, si è parlato in Inghilterra del Leicester City. Tutto legato alle difficoltà dell’ingaggio del giocatore, l’Inter vuole farsi pagare il prestito soprattutto nel caso del Tottenham. Non ci sono passi avanti decisvi. Se dovesse andare via Eriksen l’Inter dovrebbe cercare di sostituirlo, non c’è ancora stata una scossa. Per il momento ha bloccato la cessione di Andrea Pinamonti: non potendo arrivare un attaccante più forte di Pinamonti ha deciso di tenerlo».