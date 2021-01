UFFICIALE – Milik, niente Inter. Il Napoli annuncia la cessione al Marsiglia

Arkadiusz Milik

Milik non andrà all’Inter. Come anticipato già da qualche giorno è fatta per il trasferimento dell’attaccante polacco al Marsiglia. Il Napoli ha appena annunciato il trasferimento, in prestito con obbligo di riscatto (guadagnerà circa otto milioni più bonus).

NIENTE INTER – “La SSCN comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille“.

Fonte: account ufficiale Twitter SSC Napoli