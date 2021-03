Emerson Palmieri: «Futuro? Presto per dirlo. Ora penso alla Nazionale»

Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato anche del suo futuro in un’intervista ai microfoni di “Rai Sport”. Inter e Juventus, ma non solo, sono da tempo sulle tracce dell’italo-brasiliano

DESIDERATO – Emerson Palmieri è da tempo un tormentone di calciomercato per le squadre italiane, Inter in testa. Il laterale mancino è legato al Chelsea da un contratto fino al 2022 e non vuole pensare al futuro, per adesso. L’ha confermato ai microfoni di “Rai Sport”, nel corso di un’intervista dal ritiro dell’Italia: «Non ho mai lavorato con un gruppo come questo. Siamo come una famiglia. Lituania? Abbiamo energia al 100%, ma siamo già pronti, rispettiamo la Lituania, ma dobbiamo vincere. Il mio futuro? È ancora presto per parlarne. Ho due anni di contratto col Chelsea e per ora penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà».

Fonte: Raisport.rai.it