Hakimi blindato, e l’Inter vuole uno come lui anche a sinistra! In due via

Hakimi, come spiegato più volte anche durante la giornata, non rischia di avere problemi relativi alle rate del pagamento (vedi articolo). Anzi, Suning raddoppia: Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, segnala come ci sia la volontà di prendere un giocatore come il marocchino pure a sinistra.

ALTRO CHE ADDIO! – Su Achraf Hakimi non c’è più molto da dire: resta all’Inter, le rate al Real Madrid saranno pagate (come ovvio). Alfredo Pedullà smentisce qualsiasi problema in merito: «Sinceramente, su questo, per fortuna noi non abbiamo mai avuto dubbi. Non abbiamo mai messo in discussione la conferma di Hakimi, perché l’Inter non è una società sprovveduta. Hakimi è stata una grande operazione, probabilmente ne cercherà un altro a sinistra. Questo perché Ashley Young andrà via, anche Aleksandar Kolarov non è sicuro di restare. Non sarebbe stato giusto mettere dentro delle voci senza fondamento sulla rata, siamo nella normalità e non c’erano stati dubbi. Anche dalla Spagna gli ambienti vicini al Real Madrid avevano smentito».