Dalic (CT Croazia): «Modric in panchina, vediamo pure Brozovic e Perisic»

Brozovic e Perisic dovrebbero partire entrambi dalla panchina domani in Croazia-Malta. Il commissario tecnico Dalic, alla vigilia della partita, in conferenza stampa fa sapere che per i due dell’Inter ci sarà riposo.

PROBABILE ESCLUSIONE – Dalla Croazia arriva una mano all’Inter, a differenza di quanto fatto dal Marocco (vedi articolo). Per domani Zlatko Dalic preannuncia turnover: «Non dobbiamo sottovalutare Malta, contro la Slovacchia vinceva 0-2. Per quanto riguarda la formazione Luka Modric partirà dalla panchina, e vedremo di far riposare Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Stiamo valutando di cambiare alcuni giocatori che hanno avuto meno minuti: non perché sottovalutiamo l’avversario, ma perché pensiamo che sia meglio dare spazio a loro. Ho mandato a casa Andrej Kramaric, che ha avuto una distorsione alla caviglia: ci sarà Ante Budimir al suo posto. Chi gioca dovrà dare il massimo, non abbiamo grande fiducia e ci serve sicurezza».

Fonte: 24sata.hr