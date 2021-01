Eder sogna l’Italia ma si allontana dall’Inter: una richiesta precisa – Sky

Éder Citadin Martins Inter

Eder difficilmente tornerà ad essere un giocatore dell’Inter. Vuole ancora l’Italia nel suo futuro: ecco le sue richieste sul contratto, come riporta Luca Marchetti a “Sky Sport”.

ANCORA ITALIA – Eder vuole tornare a giocare in Italia, ma difficilmente vestirà la maglia dell’Inter. Una delle condizioni per il suo arrivo in nerazzurro era l’uscita di Andrea Pinamonti. Ma le difficoltà di mercato spingono l’Inter a tenere l’attaccante classe 1999. L’italo-brasiliano, oggi allo Jiangsu Suning, dovrà quindi puntare su altre mete. C’è però un nodo che potrebbe bloccare qualsiasi trattativa di spostamento di Eder. Il suo contratto col club cinese scade infatti a giugno 2021: il giocatore valuterà quindi solo offerte che prevedano almeno un anno e mezzo di contratto, secondo quanto afferma l’esperto di mercato Luca Marchetti.