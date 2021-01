Eriksen, per ora solo sondaggi senza offerte. L’Inter blocca Pinamonti – Sky

Eriksen resta in uscita ma per ora non ci sono offerte, che invece sono arrivate per Pinamonti con l’Inter che l’ha bloccato. Gianluca Di Marzio, nel corso della puntata di stasera di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato degli aggiornamenti sui nerazzurri.

NESSUNO SI MUOVE – Cessioni bloccate per vari motivi, secondo Gianluca Di Marzio: «Su Christian Eriksen si attende questa offerta concreta da parte di club della Premier League, che per ora non è arrivata. I sondaggi proseguono, da parte di varie squadre che vogliono sapere la situazione legata a ingaggio eccetera. L’Inter sta continuando a dire di no per Andrea Pinamonti: quello che sembrava un partente sicuro, che non stava trovando spazio nell’Inter, ma la squadra non apre alla sua partenza. Magari non sta trovando un sostituto. Chi lo vuole, come Benevento, Udinese e Bologna, si sta sentendo dire per il momento di no».