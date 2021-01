Dzeko-Sanchez, trattativa in corso tra Roma e Inter: due ostacoli – Sky

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter e Roma nelle ultime ore hanno messo in piedi un discorso per uno scambio tra Sanchez e Dzeko (vedi articolo). Secondo Fabrizio Romano – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, il discorso è in piedi ma non è semplice. Di seguito le sue dichiarazioni

IPOTESI IN PIEDI – Inter e Roma trattano lo scambio di prestiti tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Fabrizio Romano fa il punto della situazione: «Quello che possiamo dire è che in queste ore Roma e Inter sono in contatto diretto, c’è una trattativa in corso. Sarebbe uno scambio di prestiti, c’è una trattativa più dal punto di vista economico che tecnico perché chiaramente sono due attaccanti. L’Inter ha dato un’apertura, bisogna capire se sarà fattibile per un discorso di ingaggi e Decreto Crescita di cui l’Inter ne ha usufruito per Sanchez mentre per Dzeko non vale. Non è facile per le tempistiche, ma è un discorso in piedi».