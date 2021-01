Lautaro Martinez, agenti nella sede dell’Inter! Fumata bianca in arrivo? – SI

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez e l’Inter trattano ancora il rinnovo del contratto (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”, gli agenti dell’argentino si trovano nuovamente nella sede nerazzurra. Sarà la volta buona?

INCONTRO – Lautaro Martinez tratta con l’Inter per trovare l’accordo sul rinnovo di contratto, che scade nel 2023. L’ipotesi è quella di prolungare fino al 2024, con adeguamento dell’ingaggio. Gli agenti dell’argentino oggi si trovano nuovamente nella sede dell’Inter, per la terza volta nel giro di pochi giorni: fumata bianca in arrivo?