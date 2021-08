Dybala, l’Inter ci prova? Sondaggio come sostituto di Lukaku

L’Inter ormai è quasi rassegnata a salutare Romelu Lukaku. Il Chelsea nelle prossime ore è pronto a rilanciare l’offerta arrivando a 130 milioni di euro. I nerazzurri dunque si guardano intorno per trovare il sostituto. L’ultima suggestione è quella di Paulo Dyabala della Juventus?

OPZIONE JOYA – L’Inter come detto è già alla ricerca del giocatore in grado di rimpiazzare Lukaku. Il belga attende solo la nuova offerta del Chelsea (vedi articolo) per poi fare le valigie e volare a Londra per riabbracciare la causa dei blues. I nerazzurri hanno messo nella lista della spesa vari nomi tra cui Duvan Zapata e Dusan Vlahovic ma l’ultimo nome potrebbe essere un po’ a sorpresa quello di Dybala. La Juventus, come riportato da ‘Calciomercato.it’ ancora non ha risolto la questione rinnovo del contratto con l’argentino che andrà in scadenza a giugno 2022. I prossimi giorni però vedranno un vertice tra la società bianconera e l’entourage del giocatore. La Vecchia Signora lo vorrebbe trattenere a Torino e le parti non sono così distanti. In caso di fumata nera (e in caso di cessione definitiva di Lukaku), l’Inter però potrebbe pensare di avanzare un’offerta concreta per arrivare alla Joya. Un primo sondaggio dei nerazzurri sembra esserci già stato. L’Inter già in passato aveva dimostrato interesse per Dybala che poi però è rimasto a Torino. Le difficoltà dell’ultimo periodo potrebbero spianare un po’ la strada per l’Inter anche se Max Allegri, tornato sulla panchina bianconera, vorrebbe mettere Dybala al centro della sua Juve 2.0.

FONTE – Calciomercato.it – Raffaele Amato