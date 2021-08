Lukaku, Chelsea fa sul serio: offerta e progetto. Poi 3 nomi in lista Inter

Il Chelsea continua a fare sul serio per ottenere il cartellino dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku: il punto della situazione.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’offerta del Chelsea per Romelu Lukaku è molto allettante per tutte le parti in causa. Lato giocatore è un’offerta certamente migliorativa (12 milioni di euro netti più bonus).

PROGETTO – Per il giocatore tornare in Inghilterra significa anche rilanciarsi in un club in cui in passato non è riuscito a lasciare il segno. Anche il progetto dei Blues è molto ambizioso mentre l’Inter è in una fase di spending review. Adesso ci sono da trovare tutti gli accordi per completare questo affare, ma il Chelsea sta facendo più che sul serio.

LISTA – Al club nerazzurro potrebbero poi arrivare arrivare due attaccanti. Il nome principale è quello di Duvan Zapata e di aprire una trattativa con l’Atalanta in caso di cessione di Lukaku. La valutazione può essere intorno ai 40 milioni di euro. Può arrivare anche un altro calciatore con caratteristiche diverse. Attenzione quindi a Joaquin Correa della Lazio. La società nerazzurra pensa anche a Giacomo Raspadori del Sassuolo. C’è dunque una lista di nomi con Zapata su tutti.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano