Dybala, Inter spinge ma attesa per un motivo. Situazione anomala – Sky

La situazione di Paulo Dybala continua a essere seguita da vicino in casa Inter. Nonostante la società nerazzurra stia spingendo per il giocatore, al momento c’è grande attesa. Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto su quanto sta accadendo.

PRESSING E ATTESA – Così Luca Marchetti sulla situazione dell’argentino ex Juventus: «Dybala piace all’Inter, ma la sua situazione è molto anomala. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid. Lui ha scoperto tre mesi fa che non sarebbe rimasto alla Juventus e ora le squadre sanno che, non avendo un contratto in mano, si può giocare al ribasso. Ma anche il giocatore può aspettare perché il mercato è ancora lungo e potranno magari esserci altre ghiotte occasioni di mercato».