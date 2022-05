Roma-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu cambia in attacco

Tutto pronto al Mapei Stadium per la finale scudetto del campionato Primavera tra Roma e Inter. I nerazzurri hanno pareggiato in semifinale contro il Cagliari 3-3 staccando il pass per la finale per il miglior piazzamento. Di seguito le due formazioni ufficiali del match.

ROMA-INTER PRIMAVERA – FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovič; Missori, Faticanti, Tripi (C), Rocchetti; Volpato; Satriano, Cherubini. A disposizione: Baldi, Del Bello, Morichelli, Voelkerling, Tahiovic, Oliveras, Cassano, Louakima, Pagano, Padula, Keramitsis, Pisilli. Allenatore: Alberto De Rossi.

INTER (4-3-3): Rovida; Silvestro, Hoti, Moretti, F. Carboni; Casadei, Sangalli (C), Fabbian; Peschetola; Abiuso, Jurgens. A disposizione: Basti, Botis, Iliev, Fontanarosa, Nunziatini, Grygar, Dervishi, Pelamatti, Owusu, Zuberek, Valentin Carboni. Allenatore: Cristian Chivu.